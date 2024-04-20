Кавказский инвестиционный форум перенесён в Грозный

По итогам заседания Организационного комитета по подготовке и проведению Кавказского инвестиционного форума стало известно, что мероприятие в 2024 году состоится в столице Чечни.

«Решение о переносе Кавказского инвестиционного форума связано с графиком деловых и конгрессно-выставочных мероприятий в нашей стране», — отметил заместитель председателя правительства России Александр Новак.

По его словам, российская сторона ожидает участия в форуме иностранных делегаций и представителей бизнес-сообщества из зарубежных стран.

«Мероприятие впервые пройдёт в статусе форума, расширится тематика деловой программы — запланированы сессии, круглые столы, мастер-классы», — добавил он.

Главной темой форума станет «Большой Кавказ — от моря до моря». Основную концепцию события предлагается определить как «Региональное развитие и межрегиональное взаимодействие».

Организатор Кавказского инвестиционного форума — Фонд Росконгресс при поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что на крауд-платформу Фонда Росконгресс поступило около 1000 предложений по темам Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024) за неделю.