Объявлены даты проведения Кавказского инвестиционного форума в Грозном

Кавказский инвестиционный форум (КИФ) пройдёт в Грозном с 15 по 17 июля, форум станет площадкой для переговоров и заключения деловых контрактов с целью развития инвестиционных проектов и государственно-частного партнёрства в российских регионах.

Главной темой станет «Большой Кавказ — от моря до моря». В двухдневную деловую программу КИФ войдёт более 60 мероприятий.

«Выбор места проведения Кавказского инвестиционного форума неслучаен: Чеченская Республика является одним из наиболее привлекательных субъектов Российской Федерации, одним из лидеров Национального рейтинга инвестиционного климата в нашей стране. Уверен, что расширение географии форума позволит показать участникам и гостям мероприятия традиции и красоту Северного Кавказа, культурное многообразие его регионов, а международный статус КИФ позволит продемонстрировать инвестиционные проекты, развивающиеся в регионе, и заинтересовать зарубежных инвесторов», — сказал заместитель председателя правительства Российской Федерации Александр Новак.

В апреле на официальном сайте Кавказского инвестиционного форума была опубликована архитектура деловой программы.