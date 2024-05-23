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Объявлены даты проведения Кавказского инвестиционного форума в Грозном

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Кавказский инвестиционный форум (КИФ) пройдёт в Грозном с 15 по 17 июля, форум станет площадкой для переговоров и заключения деловых контрактов с целью развития инвестиционных проектов и государственно-частного партнёрства в российских регионах.
Объявлены даты проведения Кавказского инвестиционного форума в Грозном
  • Gettyimages.ru

Главной темой станет «Большой Кавказ — от моря до моря». В двухдневную деловую программу КИФ войдёт более 60 мероприятий.

«Выбор места проведения Кавказского инвестиционного форума неслучаен: Чеченская Республика является одним из наиболее привлекательных субъектов Российской Федерации, одним из лидеров Национального рейтинга инвестиционного климата в нашей стране. Уверен, что расширение географии форума позволит показать участникам и гостям мероприятия традиции и красоту Северного Кавказа, культурное многообразие его регионов, а международный статус КИФ позволит продемонстрировать инвестиционные проекты, развивающиеся в регионе, и заинтересовать зарубежных инвесторов», — сказал заместитель председателя правительства Российской Федерации Александр Новак.

В апреле на официальном сайте Кавказского инвестиционного форума была опубликована архитектура деловой программы.

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