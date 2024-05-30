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Собянин поблагодарил школы за сохранение традиций кадетского движения

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Мэр Москвы Сергей Собянин вручил благодарственные письма школам за сохранение традиций кадетского движения.

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

«Кадеты Москвы — это умные и смелые ребята, кадеты — это дружба и взаимовыручка, это выправка и дисциплина, это здоровый образ жизни, это самоотверженность, это любовь к Родине и готовность служить стране», — заявил Собянин на торжественном параде «Не прервётся связь поколений».

Мэр также поблагодарил присутствующих на церемонии ветеранов за уроки мужества и патриотизма.

Ранее Сергей Собянин рассказал о 6,3 тыс. учащихся, которые стали призёрами Московской олимпиады школьников.

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