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Призёрами столичной олимпиады школьников стали 6,3 тысячи учащихся

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Мэр столицы Сергей Собянин рассказал о 6,3 тыс. учащихся, которые стали призёрами Московской олимпиады школьников.
Призёрами столичной олимпиады школьников стали 6,3 тысячи учащихся
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал мэра.

Олимпиада проходила с октября по апрель по 22 направлениям среди учеников 5—11-х классов.

«Школьники демонстрировали знания как в теории, так и на практике — в культурных и научных центрах столицы», — сказал Собянин.

Победителей и призёров финала ожидают различные льготы и преференции от вузов.

Ранее Сергей Собянин заявил, что в столичных колледжах пройдут дни открытых дверей. Школьникам расскажут о 171 профессии.

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