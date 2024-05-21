Собянин пригласил учащихся посетить дни открытых дверей в московских колледжах

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столичных колледжах пройдут дни открытых дверей. Школьникам расскажут о 171 профессии.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал мэра.

Для абитуриентов проведут мастер-классы, чтобы они могли освоить первые практические навыки в различных областях.

Так, 23 мая ученикам расскажут о правильной сервировке стола, 25 мая — о кассовых операциях и финансовых системах, а 1 июня — о работе в программе Adobe Illustrator.

Ранее газета «Взгляд» сообщала, что на уроке «Разговоры о важном», посвящённом Дню весны и труда, учащимся рассказали об истории праздника, а также о 20-летии Российских студенческих отрядов.