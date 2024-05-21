RT в Telegram
Подпишись

Собянин пригласил учащихся посетить дни открытых дверей в московских колледжах

Короткая ссылка
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столичных колледжах пройдут дни открытых дверей. Школьникам расскажут о 171 профессии.
Собянин пригласил учащихся посетить дни открытых дверей в московских колледжах

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал мэра.

Для абитуриентов проведут мастер-классы, чтобы они могли освоить первые практические навыки в различных областях.

Так, 23 мая ученикам расскажут о правильной сервировке стола, 25 мая — о кассовых операциях и финансовых системах, а 1 июня — о работе в программе Adobe Illustrator.

Ранее газета «Взгляд» сообщала, что на уроке «Разговоры о важном», посвящённом Дню весны и труда, учащимся рассказали об истории праздника, а также о 20-летии Российских студенческих отрядов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить