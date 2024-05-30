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Врач Смирнова рассказала о проявлениях поллиноза

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Врач-аллерголог-иммунолог ДГКБ имени З.А. Башляевой кандидат медицинских наук Марина Смирнова рассказала о возможных проявлениях поллиноза — аллергии на пыльцу.

«Наиболее частые проявления поллиноза — со стороны глаз (конъюнктивит) и носа (ринит). Возникают покраснения глаз, зуд, слезотечение, отёк век, заложенность и отёк носа, насморк, чихание», — заявила она в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

По её словам, в более тяжёлых случаях страдают бронхи, тогда развивается кашель.

В настоящее время самым эффективным способом лечения считается аллерген-специфическая иммунотерапия (АСИТ).

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