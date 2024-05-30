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Онколог Ахмаев призвал не удалять родинки самостоятельно

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Врач-онколог, врач-онкодерматолог Расул Ахмаев посоветовал не удалять родинки самостоятельно.

«Перед удалением родинок необходимо обязательно пройти обследование у специалиста и сделать дерматоскопию. Только удостоверившись в доброкачественности невуса, врач проведёт процедуру. Также желательно сразу отправить удалённое образование на гистологическое исследование, чтобы исключить любые риски», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, если внешне безобидная родинка уже начала превращаться в злокачественную, то её механическое удаление дома может запустить онкопроцесс.

Как добавил Ахмаев, особенно это касается нарождающейся меланомы.

Ранее врач-дерматолог и косметолог Татьяна Егорова заявила в беседе с НСН, что быстрее обгорают на солнце люди с первым и вторым фототипом кожи.

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