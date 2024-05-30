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Суд арестовал полицейских по делу о легализации сотен мигрантов в Петербурге

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Октябрьский районный суд в Санкт-Петербурге принял решение отправить под стражу двух полицейских по делу об организации незаконной миграции.
Суд арестовал полицейских по делу о легализации сотен мигрантов в Петербурге
  • © РИА Новости / Алексей Майшев

«Суд ходатайства следствия удовлетворил, избрав фигурантам стражу по 27 июля 2024 года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что данные сотрудники полиции вместе с рядом других работников правоохранительных органов объединились в организованную группу для организации незаконной миграции.

Предполагается, что преступная группа создала условия не менее 386 иностранным гражданам для незаконного пребывания в России.

Ранее петербургская полиция выявила возглавляемую уроженцем Азербайджана организованную группировку, создавшую канал нелегальной миграции.

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