Суд арестовал полицейских по делу о легализации сотен мигрантов в Петербурге
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«Суд ходатайства следствия удовлетворил, избрав фигурантам стражу по 27 июля 2024 года», — говорится в сообщении.
Отмечается, что данные сотрудники полиции вместе с рядом других работников правоохранительных органов объединились в организованную группу для организации незаконной миграции.
Предполагается, что преступная группа создала условия не менее 386 иностранным гражданам для незаконного пребывания в России.
Ранее петербургская полиция выявила возглавляемую уроженцем Азербайджана организованную группировку, создавшую канал нелегальной миграции.