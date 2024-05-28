Полиция Санкт-Петербурга перекрыла канал нелегальной миграции

Петербургская полиция выявила возглавляемую уроженцем Азербайджана организованную группировку, создавшую канал нелегальной миграции.

«Противоправная деятельность осуществлялась на протяжении примерно полутора лет. За это время злоумышленники «помогли» около 400 иностранным гражданам легализоваться на территории России», — говорится в сообщении правоохранительных органов.

В полиции уточнили, что в бланки о прибытии иностранцев вносились ложные сведения об их адресах регистрации. Цена легализации на территории России составляла от 8,5 тыс. до 15 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее суд в Москве отправил под стражу участника банды, отвечавшего за заселение мигрантов в квартиры на севере столицы, владельцы которых скончались.