Полиция Санкт-Петербурга перекрыла канал нелегальной миграции
- РИА Новости
«Противоправная деятельность осуществлялась на протяжении примерно полутора лет. За это время злоумышленники «помогли» около 400 иностранным гражданам легализоваться на территории России», — говорится в сообщении правоохранительных органов.
В полиции уточнили, что в бланки о прибытии иностранцев вносились ложные сведения об их адресах регистрации. Цена легализации на территории России составляла от 8,5 тыс. до 15 тыс. рублей.
Возбуждено уголовное дело.
Ранее суд в Москве отправил под стражу участника банды, отвечавшего за заселение мигрантов в квартиры на севере столицы, владельцы которых скончались.