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Полиция Санкт-Петербурга перекрыла канал нелегальной миграции

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Петербургская полиция выявила возглавляемую уроженцем Азербайджана организованную группировку, создавшую канал нелегальной миграции.
Полиция Санкт-Петербурга перекрыла канал нелегальной миграции
  • РИА Новости

«Противоправная деятельность осуществлялась на протяжении примерно полутора лет. За это время злоумышленники «помогли» около 400 иностранным гражданам легализоваться на территории России», — говорится в сообщении правоохранительных органов.

В полиции уточнили, что в бланки о прибытии иностранцев вносились ложные сведения об их адресах регистрации. Цена легализации на территории России составляла от 8,5 тыс. до 15 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее суд в Москве отправил под стражу участника банды, отвечавшего за заселение мигрантов в квартиры на севере столицы, владельцы которых скончались.

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