В Москве арестовали расселявшего нелегалов в квартиры покойников
- РИА Новости
Об этом в Telegram сообщает ГСУ СК России по г. Москве.
«По данным следствия, до сентября 2023 года фигурант ради денег вместе с соучастниками организовал канал незаконной миграции на севере Москвы: они заселяли иностранных граждан в квартиры, собственники которых скончались», — говорится в заявлении.
Дело расследуется по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ.
У фигуранта дела дома и на работе прошли обыски, в ходе которых были изъяты документы, «указывающие на его причастность к преступлениям».
Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали в Брянской и Смоленской областях восьмерых участников преступного сообщества, занимавшегося незаконной миграцией.