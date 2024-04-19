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В Москве арестовали расселявшего нелегалов в квартиры покойников

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Суд в Москве отправил под стражу участника банды, отвечавшего за заселение мигрантов в квартиры на севере столицы, владельцы которых скончались.
В Москве арестовали расселявшего нелегалов в квартиры покойников
  • РИА Новости

Об этом в Telegram сообщает ГСУ СК России по г. Москве.

«По данным следствия, до сентября 2023 года фигурант ради денег вместе с соучастниками организовал канал незаконной миграции на севере Москвы: они заселяли иностранных граждан в квартиры, собственники которых скончались», — говорится в заявлении.

Дело расследуется по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ.

У фигуранта дела дома и на работе прошли обыски, в ходе которых были изъяты документы, «указывающие на его причастность к преступлениям».

Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали в Брянской и Смоленской областях восьмерых участников преступного сообщества, занимавшегося незаконной миграцией.

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