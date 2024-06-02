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HR-специалист: нейросети, IT и языки помогут вырасти в карьере

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Анастасия Белоусова
Руководитель HR-маркетинга в онлайн-школе Skyeng Екатерина Шилко рассказала RT, какие навыки помогут вырасти в карьере. Так, по словам специалиста, востребованным навыком остаётся иностранный язык. А умение использовать нейросети пригодится в различных профессиях — от кадровика до копирайтера и дизайнера.
HR-специалист: нейросети, IT и языки помогут вырасти в карьере
  • АГН «Москва»
  • © Чингаев Ярослав

«Искусственный интеллект позволяет более эффективно выполнять обычную работу, а в некоторых случаях умение работать с ним играет ключевую роль. Однако необходимо владеть английским, чтобы корректно составлять запросы для большинства нейросетей», — объяснила она.

По словам Шилко, эксперты уверяют, что в следующие семь лет индустрия, связанная с ИИ, вырастет в 13 раз.

Кроме того, редко сегодня без работы остаются программисты и мобильные разработчики.

«Лето — отличная пора, чтобы получить новые навыки. Большинство компаний снижают темп развития в низкий сезон, и у соискателей есть возможность поучиться. Три месяца — отличный срок, чтобы успеть обрести новые навыки для нового рывка в карьере. Изучение английского языка, промт-инжиниринга, программирования и мобильной разработки может значительно расширить ваши возможности на рынке труда и повысить доход», — заключила Шилко.

Ранее порядка 88% молодых россиян, принявших участие в новом исследовании, признались, что хотели бы открыть собственное дело.

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