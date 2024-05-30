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Путин пока не планирует проводить встречу с ушедшей в отставку Комаровой

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В графике президента Владимира Путина пока нет встречи с бывшим губернатором Ханты-Мансийского автономного округа Натальей Комаровой, которая объявила об отставке 30 мая.
Путин пока не планирует проводить встречу с ушедшей в отставку Комаровой
  • kremlin.ru

Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«В предстоящие дни такой встречи нет», — сказал представитель Кремля.

30 мая Наталья Комарова объявила, что покидает должность губернатора Ханты-Мансийского автономного округа. Она поблагодарила президента за доверие и поддержку, а также выразила признательность жителям Югры за командность и за любовь к Родине.

После этого президент предложил мэру Тюмени Руслану Кухаруку возглавить Ханты-Мансийский автономный округ — Югру.

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