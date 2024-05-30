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В МВД предложили ограничить продажу алкоголя в дьюти-фри на рейсах внутри страны

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В МВД России предложили определить предельное количество алкогольной продукции, которое сможет купить пассажир в дьюти-фри аэропортов. Об этом говорится в ответе ведомства на запрос депутатов на законопроект, позволяющий торговлю спиртным в зонах внутренних вылетов.
В МВД предложили ограничить продажу алкоголя в дьюти-фри на рейсах внутри страны
  • РИА Новости

Об этом сообщает газета «Известия».

Как отметили в министерстве, в 2021—2023 годах перевозчики расторгли около 6,3 тыс. договоров перевозки с пассажирами из-за правонарушений и привлечения к ответственности за употребление алкоголя в запрещённых местах, за появление в общественных местах в состоянии опьянения и так далее.

Непосредственно с самолётов по инициативе авиакомпаний сняли около 4,9 тыс. пассажиров.

МВД предлагает главе комитета по экономполитике Максиму Топилину проработать механизм продажи алкоголя в магазинах дьюти-фри на рейсах внутри страны. В частности, «рассмотреть вопрос об установлении предельного количества алкогольной продукции, разрешённого к приобретению одним пассажиром».

В апреле сообщалось, что депутат Госдумы Султан Хамзаев в беседе с RT поддержал предложение запретить розничную продажу алкогольной продукции в таре от 50 до 250 г.

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