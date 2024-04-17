Депутат Хамзаев поддержал идею запретить продажу алкоголя в таре до 250 грамм

Депутат Госдумы Султан Хамзаев в беседе с RT поддержал предложение запретить розничную продажу алкогольной продукции в таре от 50 до 250 грамм.

«Я оптимистично смотрю на предложение. Считаю, что оно соответствует в целом вопросу сокращения потребления алкоголя среди граждан», — подчеркнул парламентарий.

Он добавил, что это является основной целью государства в рамках тех концепций и стратегий, которые на сегодняшний

день существуют в стране.

Кроме того, Хамзаев заявил, что спиртное в маленькой таре стимулирует к потреблению алкоголя.

«Поэтому любая ограничительная мера имеет своё определённое позитивное воздействие», — заключил собеседник RT.

Ранее доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России Иван Соловьёв предложил рассмотреть вопрос о целесообразности запрета розничной продажи алкогольной продукции в таре от 50 до 250 грамм, за исключением магазинов беспошлинной торговли и торговых точек на транспорте.



