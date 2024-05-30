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Роскачество обнаружило кишечную палочку в двух сортах мороженого

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Роскачество проверило мороженое популярных среди россиян торговых марок. В двух сортах продукции была выявлена кишечная палочка.
Роскачество обнаружило кишечную палочку в двух сортах мороженого
  • Gettyimages.ru

По данным Роскачества, бактерии обнаружены в мороженом торговой марки «Ермолино» и «Мишка на полюсе».

«Эти бактерии встречаются в продукции, которая не проходит термическую обработку», — отмечается в пресс-релизе ведомства.

Кишечная палочка также может попасть в мороженое в случае нарушения технологии производства или если во время доставки и хранения нарушается целостность упаковки, добавили в Роскачестве. 

Всего специалисты проверили 38 торговых марок. При этом некоторые образцы имели признаки фальсификата. 

Мороженое «Как раньше», «Ля Фам» и «Филёвское» содержало фитостерин. 

«В них же молочного жира оказалось значительно меньше установленных законодательством нормативов, что также подтверждает фальсификацию», — заявили в Роскачестве. 

Ранее в ведомстве рассказали, что БАД подлежат обязательной государственной регистрации. При покупке продукции необходимо убедиться, что она имеет соответствующее свидетельство. 

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