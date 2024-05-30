Роскачество обнаружило кишечную палочку в двух сортах мороженого

Роскачество проверило мороженое популярных среди россиян торговых марок. В двух сортах продукции была выявлена кишечная палочка.

По данным Роскачества, бактерии обнаружены в мороженом торговой марки «Ермолино» и «Мишка на полюсе».

«Эти бактерии встречаются в продукции, которая не проходит термическую обработку», — отмечается в пресс-релизе ведомства.

Кишечная палочка также может попасть в мороженое в случае нарушения технологии производства или если во время доставки и хранения нарушается целостность упаковки, добавили в Роскачестве.

Всего специалисты проверили 38 торговых марок. При этом некоторые образцы имели признаки фальсификата.

Мороженое «Как раньше», «Ля Фам» и «Филёвское» содержало фитостерин.

«В них же молочного жира оказалось значительно меньше установленных законодательством нормативов, что также подтверждает фальсификацию», — заявили в Роскачестве.

Ранее в ведомстве рассказали, что БАД подлежат обязательной государственной регистрации. При покупке продукции необходимо убедиться, что она имеет соответствующее свидетельство.