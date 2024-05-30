На ВДНХ подготовили мероприятия по случаю Международного дня защиты детей
Об этом пишут на сайте kp.ru.
«ВДНХ станет одной из крупнейших площадок празднования Дня защиты детей. Для юных посетителей и их родителей подготовят бесплатные экскурсии по музеям, познавательные мастер-классы, спектакли и игры», — прокомментировала заммэра Москвы Наталья Сергунина.
Так, в Музее кино состоится интерактив «Сказки в диафильмах», в музее славянской письменности «Слово» — лекция о воспитании детей в разные эпохи, а в павильоне «Рабочий и колхозница» пройдут показы спектаклей «Сновидения» и «Аленький цветочек», а также квиз «Тайна третьей планеты и другие фантастические истории».
Ранее сообщалось, что в Долгопрудном Московской области 1 июня пройдёт фестиваль «Наука с пелёнок».