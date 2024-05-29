Фестиваль «Наука с пелёнок» состоится в Подмосковье 1 июня

В Долгопрудном Московской области 1 июня пройдёт фестиваль «Наука с пелёнок».

Об этом сообщает 360.ru.

Мероприятие организовано Московским физико-техническим институтом (МФТИ).

В ходе фестиваля ведущие учёные института познакомят детей с рядом научных достижений, расскажут о космосе, искусственном интеллекте, генной инженерии и криптовалютах.

Центральным событием мероприятия станет научный стендап «День защиты детей от лженауки».

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде с 31 мая по 2 июня пройдёт приуроченная ко Дню защиты детей ярмарка «Городские сезоны: Сладкий Нижний».