Фестиваль «Наука с пелёнок» состоится в Подмосковье 1 июня
- РИА Новости
Об этом сообщает 360.ru.
Мероприятие организовано Московским физико-техническим институтом (МФТИ).
В ходе фестиваля ведущие учёные института познакомят детей с рядом научных достижений, расскажут о космосе, искусственном интеллекте, генной инженерии и криптовалютах.
Центральным событием мероприятия станет научный стендап «День защиты детей от лженауки».
Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде с 31 мая по 2 июня пройдёт приуроченная ко Дню защиты детей ярмарка «Городские сезоны: Сладкий Нижний».