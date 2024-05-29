Ярмарка «Городские сезоны: Сладкий Нижний» откроется 31 мая
- РИА Новости
Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на городскую администрацию.
«Ярмарка «Сладкий Нижний» — это уникальная возможность приобрести качественные товары нижегородских мастеров по доступным ценам, познакомить детей с ремеслом, принять участие в интересных мастер-классах и хорошо провести время всей семьёй», — рассказали в мэрии.
Для участия в мероприятии необходима предварительная регистрация.
Ранее сообщалось, что более 550 тыс. гостей за три дня посетили фестиваль «Москва — на волне».