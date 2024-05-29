Ярмарка «Городские сезоны: Сладкий Нижний» откроется 31 мая

В Нижнем Новгороде с 31 мая по 2 июня пройдёт приуроченная ко Дню защиты детей ярмарка «Городские сезоны: Сладкий Нижний».

Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на городскую администрацию.

«Ярмарка «Сладкий Нижний» — это уникальная возможность приобрести качественные товары нижегородских мастеров по доступным ценам, познакомить детей с ремеслом, принять участие в интересных мастер-классах и хорошо провести время всей семьёй», — рассказали в мэрии.

Для участия в мероприятии необходима предварительная регистрация.

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