Собянин: 10 тысяч москвичей получили экстренную медпомощь по новому стандарту
Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал мэра.
Большинство пациентов обновлённых приёмных отделений в течение двух часов получают полный комплекс обследований для оперативной постановки диагноза, отметил глава города.
По его словам, уже месяц в таком режиме работают приёмные отделения хирургического комплекса ГКБ №13, ГКБ №24, ГКБ им. М.П. Кончаловского и ГКБ им. М.Е. Жадкевича.
К концу года все взрослые многопрофильные стационары города будут функционировать в соответствии с новым московским стандартом оказания экстренной помощи, заключил Собянин.
Ранее НСН сообщала, что новый корпус детской городской клинической больницы Святого Владимира в Сокольниках сдадут в 2025 году.