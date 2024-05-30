Собянин: 10 тысяч москвичей получили экстренную медпомощь по новому стандарту

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что уже более 10 тыс. москвичей получили медицинскую помощь в модернизированных приёмных отделениях столицы.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал мэра.

Большинство пациентов обновлённых приёмных отделений в течение двух часов получают полный комплекс обследований для оперативной постановки диагноза, отметил глава города.

По его словам, уже месяц в таком режиме работают приёмные отделения хирургического комплекса ГКБ №13, ГКБ №24, ГКБ им. М.П. Кончаловского и ГКБ им. М.Е. Жадкевича.

К концу года все взрослые многопрофильные стационары города будут функционировать в соответствии с новым московским стандартом оказания экстренной помощи, заключил Собянин.

Ранее НСН сообщала, что новый корпус детской городской клинической больницы Святого Владимира в Сокольниках сдадут в 2025 году.