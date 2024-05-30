В Москве выпускники школ более 2 млн раз посмотрели результаты ГИА
Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.
В городском Департаменте информационных технологий уточнили, что предоставление сведений об итогах экзаменов — одна из первых цифровых услуг на mos.ru, её ввели в 2012 году. За это время москвичи обратились к ней свыше 46 млн раз.
Кроме того, результаты пробных и итоговых экзаменов опубликованы в Московской электронной школе в разделе «Портфолио учащегося».
Ранее сообщалось, что в библиотеке Московской электронной школы появилась рубрика «Звёзды читают стихи». Поэзию из школьной программы читают известные актёры, режиссёры и ведущие.