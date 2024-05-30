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В Москве выпускники школ более 2 млн раз посмотрели результаты ГИА

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Выпускники московских школ уже более 2 млн раз посмотрели результаты государственной итоговой аттестации (ГИА) на mos.ru в этом учебном году.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

В городском Департаменте информационных технологий уточнили, что предоставление сведений об итогах экзаменов — одна из первых цифровых услуг на mos.ru, её ввели в 2012 году. За это время москвичи обратились к ней свыше 46 млн раз.

Кроме того, результаты пробных и итоговых экзаменов опубликованы в Московской электронной школе в разделе «Портфолио учащегося».

Ранее сообщалось, что в библиотеке Московской электронной школы появилась рубрика «Звёзды читают стихи». Поэзию из школьной программы читают известные актёры, режиссёры и ведущие.

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