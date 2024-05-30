ОНК: террористы из «Крокуса» не выплатят компенсации даже при пожизненном сроке

Даже при пожизненном сроке лишения свободы фигуранты дела о теракте в «Крокус Сити Холле» не смогут выплатить потерпевшим компенсации.

К такому выводу пришёл член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Александр Мальцев.

По его словам, если фигурантам вынесут приговор, в исправительном учреждении они будут обязаны работать и выплачивать компенсации потерпевшим.

«Однако полностью выплатить нанесённый ущерб только тюремной зарплатой они не смогут даже за всю жизнь, проведённую за решёткой», — пояснил Мальцев в беседе с РИА Новости.

Член ОНК отметил, что труд является обязательным в любом исправительном учреждении в России. Наиболее популярное производство — швейные цеха, изготовление мебели, металлообработка.

При этом Мальцев подчеркнул, что работу имеют лишь треть осуждённых, что связано с соблюдением режима, отсутствием кадров и наличием заказов.

Ранее сообщалось, что страховые компании уже выплатили пострадавшим в результате теракта в «Крокусе» более 21 млн рублей.

По данным ФСБ, силовики задержали более 20 человек, причастных к трагедии.