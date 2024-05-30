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«Военная хроника»: у берегов Сочи дежурит беспилотник США RQ-4B

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У берегов Сочи дежурит американский беспилотник.

Об этом заявила «Военная хроника».

«Американский RQ-4B продолжает "висеть" у побережья Сочи на протяжении многих часов… высока вероятность подготовки очередной атаки дронов», — пишут авторы канала.

Несколько дней назад «Военная хроника» заявила, что возле берегов Сочи дежурил американский беспилотник RQ-4B Global Hawk.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что разведывательные беспилотные аппараты НАТО готовят основу для украинских ударов по российской территории.

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