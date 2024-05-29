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Супруги погибших военных смогут получать пенсию по потере кормильца

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Супруги погибших в зоне боевых действий военных смогут получать пенсию по потере кормильца при соблюдении ряда условий.
Супруги погибших военных смогут получать пенсию по потере кормильца
  • РИА Новости

Закон, расширяющий права семей погибших военных, подписал президент Владимир Путин.

Он устанавливает, что жёны погибших военнослужащих, проходивших службу по призыву, а также участвовавших в добровольческих формированиях, смогут получать пенсию по потере кормильца при условии, что они не вступили в повторный брак и ухаживают за детьми младше 23 лет, которые также имеют право на пенсию.

Закон вступает в силу с 1 января 2025 года.

В апреле президент Владимир Путин подписал закон, вводящий запрет на увольнение в течение года вдов участников военной спецоперации на Украине.

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