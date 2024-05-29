Супруги погибших военных смогут получать пенсию по потере кормильца
- РИА Новости
Закон, расширяющий права семей погибших военных, подписал президент Владимир Путин.
Он устанавливает, что жёны погибших военнослужащих, проходивших службу по призыву, а также участвовавших в добровольческих формированиях, смогут получать пенсию по потере кормильца при условии, что они не вступили в повторный брак и ухаживают за детьми младше 23 лет, которые также имеют право на пенсию.
Закон вступает в силу с 1 января 2025 года.
В апреле президент Владимир Путин подписал закон, вводящий запрет на увольнение в течение года вдов участников военной спецоперации на Украине.