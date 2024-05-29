Супруги погибших военных смогут получать пенсию по потере кормильца

Супруги погибших в зоне боевых действий военных смогут получать пенсию по потере кормильца при соблюдении ряда условий.

Закон, расширяющий права семей погибших военных, подписал президент Владимир Путин.

Он устанавливает, что жёны погибших военнослужащих, проходивших службу по призыву, а также участвовавших в добровольческих формированиях, смогут получать пенсию по потере кормильца при условии, что они не вступили в повторный брак и ухаживают за детьми младше 23 лет, которые также имеют право на пенсию.

Закон вступает в силу с 1 января 2025 года.

В апреле президент Владимир Путин подписал закон, вводящий запрет на увольнение в течение года вдов участников военной спецоперации на Украине.