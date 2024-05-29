Силуанов объяснил новую градацию НДФЛ запросом общества на справедливость

Новая градация НДФЛ была предложена в соответствии с запросом общества на справедливость, заявил глава Минфина России Антон Силуанов.

«Запрос общества был на справедливость... Мы посмотрели, а какие существуют ставки налогообложения в других странах, какие наши предложения были от различных фракций. Подготовили, на наш взгляд, очень оптимальную, справедливую шкалу налогообложения», — сказал он в комментарии журналисту Павлу Зарубину.

По словам министра, в России давно не подходили так системно к совершенствованию налогового законодательства — сейчас это назрело.

Силуанов ранее сообщил, что дополнительные доходы от прогрессивной шкалы НДФЛ пойдут на помощь семьям с детьми.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин выступил за то, чтобы прогрессивная шкала налогообложения доходов не затрагивала участников специальной военной операции.