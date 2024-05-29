Актёр Алексей Панин включён в реестр террористов и экстремистов

Актёр Алексей Панин (признан иноагентом) включён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

«10024. Панин Алексей Вячеславович, 10.09.1977, г. Москва», — говорится в перечне.

В список вносятся организации и физлица, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

В феврале суд в Москве заочно арестовал Панина на два месяца с момента его экстрадиции или депортации в Россию по уголовному делу о призывах к терроризму.

В ноябре 2023 года Панин опубликовал в своих социальных сетях фотографию, на которой он стоит с паспортом США в руках на фоне флага Украины.