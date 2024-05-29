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Володин после скандала в воронежской школе призвал мониторить ситуацию

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин после скандала с досмотром выпускников в воронежской школе призвал комитет Госдумы по просвещению в дни экзаменов круглосуточно мониторить ситуацию.
Володин после скандала в воронежской школе призвал мониторить ситуацию
  • РИА Новости

«Мы все тоже родители. И как отреагирует каждый из вас, если ребёнка будут раздевать? Кто это придумывает?» — сказал он.

Володин призвал пригласить уполномоченного по правам человека и «спрашивать с тех, кто такие перегибы допускает».

Он также заявил, что комитет Госдумы по просвещению в дни экзаменов должен круглосуточно мониторить ситуацию.

Выпускники воронежской школы ранее рассказали, как их заставляли снимать нижнее бельё и грозили не пустить на ЕГЭ, если они не пройдут металлодетектор.

Следственный комитет изучает обстоятельства скандала со школьниками в Воронеже.

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