Россиянам рассказали о важных средствах в автоаптечке
- РИА Новости
«В остановке даже сильного кровотечения помогут кровоостанавливающие салфетки. Они упакованы в стерильные пакеты и содержат антибактериальную и анестетическую пропитку, что делает их гораздо эффективнее марли, ваты и других аналогичных средств», — отметили эксперты «СберЕаптеки» и «СберАвто».
Также они рекомендуют иметь в аптечке охлаждающие пакеты, пантенол, мазевые повязки.
«В дороге можно столкнуться с симптомами аллергии: будет не лишним запастись препаратами с дезлоратадином или лоратадином в таблетках, которые блокируют рецепторы гистамина, вызывающие аллергические реакции, либо приобрести препараты с хлоропирамином или клемастином в форме растворов для инъекций», — предупреждают специалисты.
Ранее президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев призвал не оставлять собаку в закрытом автомобиле в жару.