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Россиянам рассказали о важных средствах в автоаптечке

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Анастасия Белоусова
Эксперты рассказали RT об альтернативных средствах в автомобильной аптечке. Специалисты отметили, что йод и зелёнку лучше заменить раствором «Бетадин» или хлоргексидином из-за оперативного воздействия на бактерии и вирусы.
Россиянам рассказали о важных средствах в автоаптечке
  • РИА Новости

«В остановке даже сильного кровотечения помогут кровоостанавливающие салфетки. Они упакованы в стерильные пакеты и содержат антибактериальную и анестетическую пропитку, что делает их гораздо эффективнее марли, ваты и других аналогичных средств», — отметили эксперты «СберЕаптеки» и «СберАвто».

Также они рекомендуют иметь в аптечке охлаждающие пакеты, пантенол, мазевые повязки.

«В дороге можно столкнуться с симптомами аллергии: будет не лишним запастись препаратами с дезлоратадином или лоратадином в таблетках, которые блокируют рецепторы гистамина, вызывающие аллергические реакции, либо приобрести препараты с хлоропирамином или клемастином в форме растворов для инъекций», — предупреждают специалисты.

Ранее президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев призвал не оставлять собаку в закрытом автомобиле в жару.

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