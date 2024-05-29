RT в Telegram
Подпишись

Подмосковье примет участие в акции «IT-донор» 3—7 июня

Короткая ссылка
Московская область примет участие во Всероссийской акции «IT-донор», которая состоится 3—7 июня.
Подмосковье примет участие в акции «IT-донор» 3—7 июня
  • РИА Новости

Об этом сообщает 360.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства госуправления, IT и связи.

Акция по добровольной донации крови проводится два раза в год.

Всего в проекте за три года приняли участие более 1,6 тыс. добровольцев.

Проект поддерживают более 650 IT-компаний и 26 региональных Министерств цифрового развития в 200 городах России.

Ранее сообщалось, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принял решение об увеличении выплат донорам крови на треть.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить