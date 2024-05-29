Подмосковье примет участие в акции «IT-донор» 3—7 июня
- РИА Новости
Об этом сообщает 360.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства госуправления, IT и связи.
Акция по добровольной донации крови проводится два раза в год.
Всего в проекте за три года приняли участие более 1,6 тыс. добровольцев.
Проект поддерживают более 650 IT-компаний и 26 региональных Министерств цифрового развития в 200 городах России.
Ранее сообщалось, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принял решение об увеличении выплат донорам крови на треть.