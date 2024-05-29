В Кемеровской области проверяют сообщения о нападении на ребёнка

В следственном отделе СУ СК России по Кемеровской области организовали проверку информации в СМИ о нападении неизвестного мужчины на ребёнка.

Об этом сообщает издание «Сiбдепо» со ссылкой на ведомство.

По имеющейся информации, инцидент произошёл 26 мая в Кемерове возле одного из общежитий на Московском проспекте.

«В ходе мониторинга публичного пространства выявлена видеозапись, на которой запечатлено, что во дворе одного из многоквартирных домов, расположенных в Ленинском районе города Кемерово, мужчина напал на мальчика, пнув его ногой», — рассказали в следственном отделе.

В настоящее время проводится доследственная проверка по факту хулиганских действий.

Ранее сообщалось, что в Губкинском (ЯНАО) будут судить воспитателя, обвиняемую в издевательствах над детьми.