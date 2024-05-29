В Кемеровской области проверяют сообщения о нападении на ребёнка
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Об этом сообщает издание «Сiбдепо» со ссылкой на ведомство.
По имеющейся информации, инцидент произошёл 26 мая в Кемерове возле одного из общежитий на Московском проспекте.
«В ходе мониторинга публичного пространства выявлена видеозапись, на которой запечатлено, что во дворе одного из многоквартирных домов, расположенных в Ленинском районе города Кемерово, мужчина напал на мальчика, пнув его ногой», — рассказали в следственном отделе.
В настоящее время проводится доследственная проверка по факту хулиганских действий.
Ранее сообщалось, что в Губкинском (ЯНАО) будут судить воспитателя, обвиняемую в издевательствах над детьми.