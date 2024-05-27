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В Губкинском будут судить воспитателя за издевательства над детьми

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В Губкинском (ЯНАО) будут судить воспитателя, обвиняемую в издевательствах над детьми.

Об этом сообщает URA.RU.

По данным региональной прокуратуры, утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего воспитателя частного детского сада.

Как говорится в материале, видео с издевательствами появилось в сети 13 мая и вызвало резонанс, следователи возбудили уголовное дело, прокуратура провела проверку, а мэр Губкинского Андрей Бандурко принял решение расформировать детский сад.

Ранее сообщалось, что следователи проверяют сообщения об избиении ребёнка в детском саду в Нефтеюганске.

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