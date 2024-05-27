В Губкинском будут судить воспитателя за издевательства над детьми
Об этом сообщает URA.RU.
По данным региональной прокуратуры, утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего воспитателя частного детского сада.
Как говорится в материале, видео с издевательствами появилось в сети 13 мая и вызвало резонанс, следователи возбудили уголовное дело, прокуратура провела проверку, а мэр Губкинского Андрей Бандурко принял решение расформировать детский сад.
Ранее сообщалось, что следователи проверяют сообщения об избиении ребёнка в детском саду в Нефтеюганске.