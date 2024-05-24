Следователи проверяют сообщения об избиении ребёнка в детском саду Нефтеюганска

Следственный комитет подключился к проверке сообщений об избиении одногруппниками ребёнка в детском саду Нефтеюганска.

Об этом сообщает URA.RU.

«В ходе мониторинга социальных медиа выявлено сообщение о том, что воспитанники детского сада в Нефтеюганске систематически наносят побои сверстнику, при этом воспитатель и другие работники учреждения не принимают мер реагирования», — говорится в сообщении ведомства.

Проводится процессуальная проверка, в ходе которой будут даны оценки работе воспитателей и администрации детского сада.

Ранее глава СК Александр Бастрыкин взял на контроль ситуацию с избиением пятиклассника в Казани.