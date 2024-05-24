RT в Telegram
Подпишись

Следователи проверяют сообщения об избиении ребёнка в детском саду Нефтеюганска

Короткая ссылка
Следственный комитет подключился к проверке сообщений об избиении одногруппниками ребёнка в детском саду Нефтеюганска.
Следователи проверяют сообщения об избиении ребёнка в детском саду Нефтеюганска
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU.

«В ходе мониторинга социальных медиа выявлено сообщение о том, что воспитанники детского сада в Нефтеюганске систематически наносят побои сверстнику, при этом воспитатель и другие работники учреждения не принимают мер реагирования», — говорится в сообщении ведомства.

Проводится процессуальная проверка, в ходе которой будут даны оценки работе воспитателей и администрации детского сада.

Ранее глава СК Александр Бастрыкин взял на контроль ситуацию с избиением пятиклассника в Казани.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить