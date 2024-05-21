Бастрыкин взял на контроль ситуацию с избиением ребёнка в Казани

Глава СК Александр Бастрыкин взял на контроль ситуацию с избиением пятиклассника в Казани.

Об этом сообщает «Реальное время».

Как указано в материале, в Казани во дворе одного из жилых комплексов подростки избили пятиклассника. По словам очевидцев, это не первое противоправное действие хулиганов.

«Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Татарстану Валерию Липскому доложить о ходе проверки и о мерах профилактического характера в отношении подростков», — говорится в сообщении.

СУ СК России по Республике Татарстан начало проверку по факту произошедшего.

Ранее пьяный подросток протаранил десять авто на родительской машине в Красноярске.