Психолог Никишина рассказала о способах справиться с тревогой на экзамене

Директор Института клинической психологии и социальной работы, заведующая кафедрой клинической психологии Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н.И. Пирогова Минздрава России Вера Никишина дала рекомендации, как справиться с тревогой на экзамене.

Осмысливание эмоциональных реакций и обращение к своему успешному опыту помогает снизить переживания и почувствовать себя увереннее в ситуациях неопределённости, заявила эксперт в беседе с газетой «Известия».

По словам специалиста, снять напряжение в стрессовой ситуации помогут интенсивное напряжение в кистях рук и стопах ног и их резкое разжатие, сильное зажмуривание глаз и их расслабление, питьё мелкими глотками.

«Ещё метод — мысленная фиксация взгляда на статичном предмете, который находится на расстоянии 10—12 м от вас. Затем перемещение взгляда без изменения положения головы влево и вправо при обязательном возвращении к этому статично расположенному объекту при нескольких кратных повторах», — сказала Никишина.

Ранее практикующий психолог, писатель Михаил Хорс в беседе с НСН рассказал, какую роль играет музыка в борьбе со стрессом. По его словам, есть исследования, согласно которым классика способствует выработке гормонов серотонина и дофамина.