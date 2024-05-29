Аллерголог Логина рассказала о способах лечения аллергии

Аллерголог Надежда Логина назвала способы лечения аллергии.

«Радикальное лечение от аллергии проводят вне сезона цветения. Оно имеет два направления. Это иммуноспецифическая иммунотерапия и более современная медицинская технология — аутолимфоцитотерапия», — заявила эксперт в беседе с телеканалом «Звезда».

По словам специалиста, использование собственных лимфоцитов позволяет существенно помочь пациентам при тяжёлых формах поллиноза.

Также при аллергии применяется симптоматическая терапия, в которую входят антигистаминные препараты, глазные капли.

Как отметила специалист, нельзя самим составлять себе схему лечения, так как различные антигистаминные препараты по-разному проявляют себя при разных формах заболевания.

Ранее врач-дерматолог и косметолог Татьяна Егорова заявила в беседе с НСН, что быстрее обгорают на солнце люди с первым и вторым фототипом кожи.