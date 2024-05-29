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Фестиваль «Заработай этим летом» пройдёт в Москве 31 мая

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В Москве в центре «Профессии будущего» 31 мая состоится фестиваль трудоустройства «Заработай этим летом».
Фестиваль «Заработай этим летом» пройдёт в Москве 31 мая
  • © В. Новиков/Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Студенты колледжей и школьники от 14 лет смогут пройти собеседования и найти работу в сфере общепита, телекоммуникаций, экологии, строительства и других.

«На фестивале трудоустройства «Заработай этим летом» ведущие столичные компании представят свыше 400 рабочих мест для летней подработки и дальнейшего временного или постоянного трудоустройства», — рассказал директор службы занятости населения Москвы, руководитель центра «Профессии будущего» Андрей Тарасов.

Ранее сообщалось, что более 400 студентов пройдут стажировки в ОЭЗ «Технополис Москва» в 2024 году.

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