RT в Telegram
Подпишись

МИД: Россия не планирует национализировать активы ушедших западных компаний

Короткая ссылка
Директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский заявил, что Москва не намерена национализировать активы ушедших западных компаний.
МИД: Россия не планирует национализировать активы ушедших западных компаний
  • globallookpress.com

Об этом дипломат рассказал в интервью РИА Новости

«Необходимо отметить, что речь идёт именно о временном управлении, а не о национализации — вводимые меры не предполагают изменения права собственности», — отметил он. 

Биричевский подчеркнул, что эти действия подтверждают ответственный подход России к иностранным инвестициям, в том числе из недружественных стран.

Он добавил, что Москва в отличие от Запада не политизирует коммерческие вопросы и готова поддержать бизнес, который сохранил свою работу на российском рынке. 

В прошлом году российские власти приняли решение о передаче во временное управление иностранных активов в случае изъятия активов России за рубежом.

Ранее газета Financial Times сообщила, что западные компании, заявлявшие об уходе из России, поменяли свои планы

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить