МИД: Россия не планирует национализировать активы ушедших западных компаний

Директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский заявил, что Москва не намерена национализировать активы ушедших западных компаний.

Об этом дипломат рассказал в интервью РИА Новости.

«Необходимо отметить, что речь идёт именно о временном управлении, а не о национализации — вводимые меры не предполагают изменения права собственности», — отметил он.

Биричевский подчеркнул, что эти действия подтверждают ответственный подход России к иностранным инвестициям, в том числе из недружественных стран.

Он добавил, что Москва в отличие от Запада не политизирует коммерческие вопросы и готова поддержать бизнес, который сохранил свою работу на российском рынке.

В прошлом году российские власти приняли решение о передаче во временное управление иностранных активов в случае изъятия активов России за рубежом.

Ранее газета Financial Times сообщила, что западные компании, заявлявшие об уходе из России, поменяли свои планы.