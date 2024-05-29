Кабмин не поддержал идею восстановить графу «национальность» в паспорте

Планов по восстановлению графы «национальность» в паспорте гражданина России нет. Информация об этом содержится в ответах правительства на вопросы депутатов Государственной думы.

В документе, текст которого приводит ТАСС, отмечается, что гражданство России является единым и равным независимо от оснований его приобретения.

Законодательство в области гражданства также не может содержать положений, которые ограничивали бы права лиц по признакам социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности.

«С учётом этого национальность не может иметь юридического значения для статуса лица как гражданина Российской Федерации», — указывается в документе.

Ранее в нижней палате российского парламента предложили приравнять смену пола к наличию иного гражданства.