В Госдуме предложили приравнять смену пола к наличию иного гражданства
- РИА Новости
Об этом сообщает «Парламентская газета».
«Учитывая текущую ситуацию, а также прогресс отечественного законодательства, считаю необходимым дополнить опросник при приёме на государственную службу пунктами об извещении о предшествовавшей смене пола. Логичным будет приравнять произведённую смену пола к наличию иного гражданства и считать серьёзным препятствием для занятия государственной должности», — отмечается в обращении.
По словам Милонова, отечественные чиновники должны быть примером для чиновников всего мира.
Ранее глава комитета Государственной думы по безопасности Василий Пискарёв в беседе с RT рассказал подробности о разработке законопроекта, запрещающего усыновление в страны, где разрешена смена пола.