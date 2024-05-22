В Госдуме предложили приравнять смену пола к наличию иного гражданства

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил приравнять смену пола к наличию иного гражданства. Письмо с такой инициативой он направил министру юстиции Константину Чуйченко.

Об этом сообщает «Парламентская газета».

«Учитывая текущую ситуацию, а также прогресс отечественного законодательства, считаю необходимым дополнить опросник при приёме на государственную службу пунктами об извещении о предшествовавшей смене пола. Логичным будет приравнять произведённую смену пола к наличию иного гражданства и считать серьёзным препятствием для занятия государственной должности», — отмечается в обращении.

По словам Милонова, отечественные чиновники должны быть примером для чиновников всего мира.

Ранее глава комитета Государственной думы по безопасности Василий Пискарёв в беседе с RT рассказал подробности о разработке законопроекта, запрещающего усыновление в страны, где разрешена смена пола.