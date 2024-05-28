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Количество безработных в Подмосковье уменьшилось на две тысячи с начала года

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В Минсоцразвития Московской области заявили об уменьшении на 2 тыс. числа безработных с января 2024 года.

Об этом сообщает 360.ru со ссылкой на ведомство.

Данные показатели были достигнуты в ходе реализации комплекса мер поддержки населения в сфере занятости, отметила первый заместитель председателя регионального правительства Людмила Болатаева.

В настоящее время в Центре занятости населения Московской области зарегистрированы в качестве безработных около 7 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье в 2023 году 9,96 тыс. жителей прошли бесплатное переобучение на новую профессию.

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