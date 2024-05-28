Количество безработных в Подмосковье уменьшилось на две тысячи с начала года
Об этом сообщает 360.ru со ссылкой на ведомство.
Данные показатели были достигнуты в ходе реализации комплекса мер поддержки населения в сфере занятости, отметила первый заместитель председателя регионального правительства Людмила Болатаева.
В настоящее время в Центре занятости населения Московской области зарегистрированы в качестве безработных около 7 тыс. человек.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье в 2023 году 9,96 тыс. жителей прошли бесплатное переобучение на новую профессию.