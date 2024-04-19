В Подмосковье почти 10 тысяч человек в 2023 году бесплатно обучились новой профессии

В Московской области в 2023 году 9,96 тыс. жителей прошли бесплатное переобучение на новую профессию.

Об этом сообщает телеканал «360».

Получить новую профессию могут безработные, женщины с детьми, инвалиды, предпенсионеры, участники СВО.

«После возвращения к мирной жизни наши герои должны получать всестороннюю помощь, чтобы иметь возможность самореализоваться и обеспечить благополучие своих семей», — отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Ранее в Нижнем Новгороде рассказали о работе инклюзивных мастерских «Щавель» для молодых людей с особенностями здоровья.