Иммунолог Болибок посоветовал аллергикам носить маски для защиты от тополиного пуха

Иммунолог-аллерголог Владимир Болибок рекомендовал аллергикам использовать маски для защиты от тополиного пуха.

«Она может быть любой: многоразовая тканевая, одноразовая медицинская, то есть волокна крупного размера в любой маске застрянут. Можно сделать самому маску, как во времена пандемии, из хозяйственных салфеток или рулонов», — заявил эксперт в беседе с «Радио 1».

Как отметил специалист, глаза стоит защитить специальными защитными очками, чтобы избежать возникновения конъюнктивита.

Окна в помещении необходимо затягивать каким-то фильтрующим материалом.

«Раньше использовалась марля, а сейчас появился спанбонд — белый нетканый материал, которым теплицы закрывают. Он прекрасно фильтрует пыль и пыльцу», — заключил иммунолог.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН высказался о вреде непрофессионального лечения антибиотиками.