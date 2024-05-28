Власти Калининградской области поздравили пограничников с праздником

Врио губернатора Калининградской области Алексей Беспрозванных поздравил пограничников с профессиональным праздником.

Об этом сообщает «Янтарный край».

В ходе визита в Калининградский пограничный институт ФСБ России Алексей Беспрозванных принял участие в торжественных мероприятиях и возложил цветы на аллее памяти выпускников военно-инженерного училища и пограничного института.

Также врио губернатора вручил ветеранам пограничных войск региональные награды и отметил их активное участие в общественной жизни и воспитательной работе.

Ранее сообщалось, что, по данным ФСБ, российские пограничники в 2023 году пресекли попытки контрабанды стратегически важных товаров на сумму более 500 млн рублей.