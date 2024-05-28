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Пограничники России пресекли контрабанду важных грузов на полмиллиарда рублей

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По данным ФСБ, российские пограничники в 2023 году пресекли попытки контрабанды стратегически важных товаров на сумму более 500 млн рублей.
Пограничники России пресекли контрабанду важных грузов на полмиллиарда рублей
  • РИА Новости

Об этом рассказал первый заместитель директора — руководитель Пограничной службы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов.

«Пресечены попытки контрабанды стратегически важных товаров и ресурсов на сумму более 500 млн рублей, культурных ценностей — около 100 млн рублей», — заявил он, передаёт РИА Новости

Кулишов отметил, что на северо-западном и западном направлениях пограничники изымали товары двойного назначения, оружие, наркотические вещества и товары, попадающие под действие ответных российских ограничений. 

Как пояснил собеседник агентства, на Дальнем Востоке были попытки незаконного перевоза водных биологических ресурсов, на Северном Кавказе — драгоценных металлов и боеприпасов. А на казахстанском направлении выявлены попытки контрабанды товаров под санкциями. 

Кулишов также рассказал, что в прошлом году пограничники изъяли более 30 тыс. боеприпасов и около 100 кг взрывчатки.

Ранее сотрудники таможни пресекли попытку провоза на Украину военного оборудования.

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