Российские пограничники изъяли более 30 тысяч боеприпасов в 2023 году
«В 2023 году... изъяты 141 единица огнестрельного оружия, свыше 30 тыс. боеприпасов, около 100 кг взрывчатых веществ, порядка 900 кг наркотиков и психотропных веществ», — сказал он РИА Новости.
Кроме того, по словам Кулишова, с начала СВО пресечены 29 попыток украинских ДРГ проникнуть в Россию.
Он отметил, что в состав этих групп входили иностранные наёмники и члены международных террористических и экстремистских организаций.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что попытки диверсантов проникнуть в страну будут получать суровый отпор.