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Российские пограничники изъяли более 30 тысяч боеприпасов в 2023 году

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Российские пограничники в 2023 году изъяли более 30 тыс. боеприпасов и около 100 кг взрывчатки, заявил первый замдиректора, руководитель погранслужбы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов.

«В 2023 году... изъяты 141 единица огнестрельного оружия, свыше 30 тыс. боеприпасов, около 100 кг взрывчатых веществ, порядка 900 кг наркотиков и психотропных веществ», — сказал он РИА Новости.

Кроме того, по словам Кулишова, с начала СВО пресечены 29 попыток украинских ДРГ проникнуть в Россию.

Он отметил, что в состав этих групп входили иностранные наёмники и члены международных террористических и экстремистских организаций.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что попытки диверсантов проникнуть в страну будут получать суровый отпор.

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