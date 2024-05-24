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Таможня пресекла попытку вывоза военного оборудования на Украину

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Пресс-служба ФТС заявила, что сотрудники таможни пресекли попытку провоза на Украину военного оборудования.
Таможня пресекла попытку вывоза военного оборудования на Украину
  • РИА Новости

Об этом говорится в Telegram ведомства.

«Установки для сброса ракет военной авиацией не позволили вывезти на Украину таможенники. Совместно с ФСБ изъяли 12 балочных держателей», — указывается в заявлении.

Уточняется, что таможенники и сотрудники спецслужбы перехватили половину контрабанды в микроавтобусе на Верхнем Ларсе, а остальные — в мастерской по сборке военной продукции в Москве.

Уточняется, что пересылку организовали двое россиян и двое грузин по указанию зарубежных координаторов.

«Супруги-москвичи собирали и перекрашивали балочные держатели в гаражном боксе в столице, а транспортировкой в Грузию занимались иностранцы», — отметили в ФТС.

В отношении москвичей и водителя возбуждены уголовные дела за контрабанду военной техники.

Ранее таможенники раскрыли схему контрабанды военной продукции из Краснодара.

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