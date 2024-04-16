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Таможенники раскрыли схему контрабанды военной продукции из Краснодара

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Работники Краснодарской и Центральной почтовой таможен совместно с сотрудниками ФСБ России пресекли канал контрабанды военной продукции в Японию и США из Краснодара, которую организовала педагог одного из учебных заведений города.
Таможенники раскрыли схему контрабанды военной продукции из Краснодара
  • globallookpress.com

Отмечается, что 42-летняя россиянка через интернет-сервисы размещала объявления о продаже товаров военного назначения. Сама женщина покупала их на сайте и перепродавала дороже.

Первую посылку с оптическим прицелом для крупнокалиберных пулемётов «Утёс» и «Корд», отправленную в Японию, оперативники перехватили ещё в декабре 2021 года. Женщина указала в декларации, что пересылает сувенир. Через три месяца была задержана отправленная в США посылка с ночным прицелом для снайперской винтовки.

При обысках в квартире нарушительницы обнаружены оптические и коллиматорные прицелы для снайперских винтовок, части стрелкового оружия, готовые к пересылке за границу, а также компьютерная техника с информацией о планировании поставок.

По факту произошедшего возбуждено два уголовных дела по ч. 1 ст. 226.1 УК России (контрабанда огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов или иной военной техники). Обвиняемая полностью признала вину и раскаялась.

Прикубанский районный суд назначил ей наказание в виде лишения свободы на срок четыре года в колонии общего режима. 

Ранее сотрудники таможни совместно с УФСБ России пресекли попытку почтой переслать из Краснодара в Израиль более 200 госнаград времён СССР. По факту преступления было возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде.

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