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Более 200 госнаград пытались незаконно переслать почтой из Краснодара в Израиль

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Сотрудники таможни совместно с УФСБ России пресекли попытку почтой переслать из Краснодара в Израиль более 200 госнаград времён СССР.
Более 200 госнаград пытались незаконно переслать почтой из Краснодара в Израиль
  • РИА Новости

Об этом сообщили в Федеральной таможенной службе.

«В документах мужчина указал, что отправляет за границу подарки, однако в посылке таможенники обнаружили ограниченные к вывозу награды», — приводит сообщение ТАСС.

В ходе обысков в квартире мужчины было обнаружено более 200 орденов, медалей и знаков отличия.

Возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде.

Ранее сотрудники таможни аэропорта Шереметьево и оперативники ФТС России смогли задержать контрабандистов, которые незаконно ввозили на российскую территорию драгоценности для перепродажи.

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