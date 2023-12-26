Более 200 госнаград пытались незаконно переслать почтой из Краснодара в Израиль

Сотрудники таможни совместно с УФСБ России пресекли попытку почтой переслать из Краснодара в Израиль более 200 госнаград времён СССР.

Об этом сообщили в Федеральной таможенной службе.

«В документах мужчина указал, что отправляет за границу подарки, однако в посылке таможенники обнаружили ограниченные к вывозу награды», — приводит сообщение ТАСС.

В ходе обысков в квартире мужчины было обнаружено более 200 орденов, медалей и знаков отличия.

Возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде.

Ранее сотрудники таможни аэропорта Шереметьево и оперативники ФТС России смогли задержать контрабандистов, которые незаконно ввозили на российскую территорию драгоценности для перепродажи.