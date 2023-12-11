В Шереметьеве задержали занимавшихся контрабандой драгоценностей членов ОПГ

Сотрудники таможни аэропорта Шереметьево и оперативники Федеральной таможенной службы (ФТС) России смогли задержать контрабандистов, которые незаконно ввозили на российскую территорию драгоценности для перепродажи.

Об этом сообщила пресс-служба ФТС России.

«Таможенники задержали членов ОПГ, занимавшихся контрабандой драгоценностей из-за рубежа», — говорится в заявлении.

Уточняется, что в багаже одного из контрабандистов, прилетевшего из Дубая, были найдены сокрытые от таможенного контроля драгоценности на 23 млн рублей. В их числе были серьги, колье, кольца, цепочки с подвесками и т. д. По данным специалистов, изделия были выполнены из белого и жёлтого золота со вставками из изумрудов, бриллиантов и сапфиров.

Позднее были задержаны ещё два члена ОПГ. При обысках в том числе в элитных коттеджных посёлках у них изъяли документы и электронные носители информации.

«Возбуждено уголовное дело по факту контрабанды стратегических товаров», — добавили в ФТС.

Ранее в таможне сообщили, что женщина пыталась незаконно вывезти £112 тыс. из России.