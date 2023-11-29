ФТС России предотвратила нелегальный вывоз в Казахстан 15 двигателей для БМП
- РИА Новости
Стоимость двигателей составляет 25,5 млн рублей, их пытались вывезти на территорию Казахстана без разрешительных документов.
«Экспертиза показала, что такие моторы применяются только в военной технике (БМП-1, БМП-2). Их вывоз ограничен и требует специальных разрешений Минобороны России», — говорится в заявлении.
Таможенники завели административное дело, теперь фирме-отправителю грозит конфискация товаров и штраф.
Ранее в таможне сообщили, что женщина пыталась незаконно вывезти £112 тыс. из России.