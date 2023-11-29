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ФТС России предотвратила нелегальный вывоз в Казахстан 15 двигателей для БМП

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Сотрудники таможенной службы Саратова предотвратили нелегальный вывоз 15 двигателей для боевых машин пехоты, сообщили в Федеральной таможенной службе (ФТС) России.
ФТС России предотвратила нелегальный вывоз в Казахстан 15 двигателей для БМП
  • РИА Новости

Стоимость двигателей составляет 25,5 млн рублей, их пытались вывезти на территорию Казахстана без разрешительных документов.

«Экспертиза показала, что такие моторы применяются только в военной технике (БМП-1, БМП-2). Их вывоз ограничен и требует специальных разрешений Минобороны России», — говорится в заявлении.

Таможенники завели административное дело, теперь фирме-отправителю грозит конфискация товаров и штраф.

Ранее в таможне сообщили, что женщина пыталась незаконно вывезти £112 тыс. из России.

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