Химик Дорохов рассказал о возможном вреде просроченного солнцезащитного крема

Андрей Дорохов, кандидат химических наук, доцент кафедры неорганической химии РТУ МИРЭА, рассказал о возможном вреде от использования просроченного солнцезащитного крема.

«Экономия в этом вопросе может привести к неприятным последствиям для кожи», — заявил эксперт в беседе с Life.ru.

По словам специалиста, исследования учёных университета Сорбонна показали, что содержащийся в солнцезащитной косметике октокрилен со временем разлагается до канцерогенного бензофенона.

Концентрация этого вещества растёт по мере истечения срока годности.

«Если же сроки вышли, то лучше приобрести новое средство», — отметил химик.

Ранее дерматолог, врач — эксперт Лаборатории «Гемотест» Александра Филёва в беседе с RT посоветовала не забывать про использование солнцезащитных средств при загаре.